Клаудиньо: бразильцы рассказывали, что «Спартаку» нельзя проигрывать

Форвард «Зенита» Клаудиньо прокомментировал крупную победу команды с берегов Невы над московским «Спартаком» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу в Санкт-Петербурге.

«Все бразильцы из «Зенита» рассказывали, насколько важны эти матчи, что, как бы ни складывалась ситуация на чемпионате, нельзя проиграть «Спартаку», — цитирует Клаудиньо пресс-служба «Зенита».

По его словам, крупная победа над принципиальным соперником поможет футболистам «Зенита» вернуть уверенность в своих силах.

«Конечно же, я счастлив, что в таком важном матче я сумел забить», — добавил он.

«Зенит» разгромил «Спартак» со счётом 7:1. Красно-белые впервые в истории пропустили от команды с берегов Невы семь мячей в ходе одного матча.

Ранее Вячеслав Колосков заявил, что такого беспомощного «Спартака» он не видел ни разу в жизни.