Тайсон подтвердил, что вернётся на ринг в феврале 2022 года

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон рассказал, когда намерен провести свой следующий поединок.
Тайсон подтвердил, что вернётся на ринг в феврале 2022 года
  • Reuters

«Да, у меня запланирован бой в феврале. Мы довольно скептически относимся к сопернику, однако это будет действительно мотивирующий оппонент», — цитирует 54-летнего Тайсона The Sun.

При этом Железный Майк опроверг информацию о том, что его соперником станет блогер Джейк Пол.

«Я могу нокаутировать его чертовски легко, но я бы никогда не стал этого делать. Знаете, моя семья очень любит его», — сказал он.

Ранее Тайсон заявил о проведении реванша с 55-летним Ленноксом Льюисом.

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