Тайсон подтвердил, что вернётся на ринг в феврале 2022 года

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон рассказал, когда намерен провести свой следующий поединок.

«Да, у меня запланирован бой в феврале. Мы довольно скептически относимся к сопернику, однако это будет действительно мотивирующий оппонент», — цитирует 54-летнего Тайсона The Sun.

При этом Железный Майк опроверг информацию о том, что его соперником станет блогер Джейк Пол.

«Я могу нокаутировать его чертовски легко, но я бы никогда не стал этого делать. Знаете, моя семья очень любит его», — сказал он.

Ранее Тайсон заявил о проведении реванша с 55-летним Ленноксом Льюисом.