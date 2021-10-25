Тайсон подтвердил, что вернётся на ринг в феврале 2022 года
- Reuters
«Да, у меня запланирован бой в феврале. Мы довольно скептически относимся к сопернику, однако это будет действительно мотивирующий оппонент», — цитирует 54-летнего Тайсона The Sun.
При этом Железный Майк опроверг информацию о том, что его соперником станет блогер Джейк Пол.
«Я могу нокаутировать его чертовски легко, но я бы никогда не стал этого делать. Знаете, моя семья очень любит его», — сказал он.
Ранее Тайсон заявил о проведении реванша с 55-летним Ленноксом Льюисом.