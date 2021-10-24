«Ливерпуль» забил пять безответных мячей «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

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«Ливерпуль» с крупным счётом переиграл в гостях «Манчестер Юнайтед» в матче девятого тура чемпионата Англии по футболу.
«Ливерпуль» забил пять безответных мячей «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
  • Reuters

Игра, которая прошла на поле стадиона «Олд Траффорд», завершилась со счётом 5:0 в пользу мерсисайдской команды

В составе «Ливерпуля» хет-трик оформил Мохаммед Салах (38-я, 45-я и 50-я минуты). Также мячи забили Наби Кейта (5-я), Диогу Жота (13-я).

Главный судья матча Энтони Тейлор во втором тайме удалил Поля Погба (60-я). Арбитр также показал все шесть жёлтых карточек игрокам МЮ.

Ранее сообщалось, что МЮ впервые в истории АПЛ проиграл первый тайм с разницей в четыре мяча.

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