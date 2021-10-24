«Ливерпуль» забил пять безответных мячей «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
- Reuters
Игра, которая прошла на поле стадиона «Олд Траффорд», завершилась со счётом 5:0 в пользу мерсисайдской команды
В составе «Ливерпуля» хет-трик оформил Мохаммед Салах (38-я, 45-я и 50-я минуты). Также мячи забили Наби Кейта (5-я), Диогу Жота (13-я).
Главный судья матча Энтони Тейлор во втором тайме удалил Поля Погба (60-я). Арбитр также показал все шесть жёлтых карточек игрокам МЮ.
Ранее сообщалось, что МЮ впервые в истории АПЛ проиграл первый тайм с разницей в четыре мяча.