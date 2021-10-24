Шалимов остался недоволен качеством игры «Урала» в матче с «Ахматом»

Короткая ссылка
Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал итоги матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ахмата» (0:1).
Шалимов остался недоволен качеством игры «Урала» в матче с «Ахматом»
  • © официальный сайт РФК «Ахмат»

«Не хочется комментировать качество игры. В таких играх мы как минимум не должны уступать. Соперник был мобилизован и настроен на борьбу. Точно так же, как и мы, но в каких-то эпизодах уступали «Ахмату». Но говорить о конкретных моментах не буду. Мы проиграли. Хорошо, что болельщики пока нам не свистят и не покидают трибуны. Но с таким результатом мы этого дождёмся. Они нас поддерживают, нам это приятно, но долго так не может продолжаться. Нужно набирать очки», — цитирует Шалимова клубная пресс-служба.

После 12 туров «Урал» имеет девять очков и занимает последнюю, 16-ю позицию.

Ранее сообщалось, что гол Себаи принёс победу «Ахмату» в матче с «Уралом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить