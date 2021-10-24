Шалимов остался недоволен качеством игры «Урала» в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал итоги матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ахмата» (0:1).

«Не хочется комментировать качество игры. В таких играх мы как минимум не должны уступать. Соперник был мобилизован и настроен на борьбу. Точно так же, как и мы, но в каких-то эпизодах уступали «Ахмату». Но говорить о конкретных моментах не буду. Мы проиграли. Хорошо, что болельщики пока нам не свистят и не покидают трибуны. Но с таким результатом мы этого дождёмся. Они нас поддерживают, нам это приятно, но долго так не может продолжаться. Нужно набирать очки», — цитирует Шалимова клубная пресс-служба.

После 12 туров «Урал» имеет девять очков и занимает последнюю, 16-ю позицию.

Ранее сообщалось, что гол Себаи принёс победу «Ахмату» в матче с «Уралом».