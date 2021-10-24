Карацев обыграл Чилича и стал победителем Кубка Кремля

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Россиянин Аслан Карацев в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов Кубок Кремля одержал победу над хорватом Марином Чиличем.
Карацев обыграл Чилича и стал победителем Кубка Кремля
  • Reuters

Встреча завершилась победой Карацева со счётом 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час и 15 минут.

Для 28-летнего теннисиста это второй титул в карьере в одиночном разряде.

Ранее Тарпищев высказался о финале Кубка Кремля.

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