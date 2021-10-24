Тарпищев — о финале Кубка Кремля: жду суперматч от Карацева с Чиличем

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от финального матча Кубка Кремля между россиянином Асланом Карацевым и Марином Чиличем.

«Ждём суперматч от Карацева с Чиличем, будет очень интересно. Сейчас непростое время. Жалко, что нет зрителей. Ребята показывают очень качественный теннис: много разных матчей, где никто не хочет уступать», — цитирует Тарпищева «Матч ТВ».

По словам главы ФТР, теннисистам после турнира в Индиан-Уэллсе (США) тяжело играть в Москве из-за акклиматизации.

28-летний Карацев встречался с Чиличем один раз в карьере. На турнире серии «Мастерс» в Цинциннати в 2021 году россиянин уступил 33-летнему хорвату в двух сетах со счётом 5:7, 3:6.

Игра Карацев (2) — Чилич (6) пройдёт на центральном корте во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках. Матч начнётся в 16:00 мск.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела стать чемпионкой турнира категории WTA-500 Кубок Кремля в Москве.