Источник: Азмун может продолжить карьеру в «Интере»

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в составе миланского «Интера» — действующего чемпиона Италии.

Об этом сообщает InterLive. По информации источника, тренерский штаб команды доволен игрой Эдина Джеко, но обеспокоен возрастом боснийца и отсутствием достойного сменщика для 35-летнего футболиста, поскольку Алексис Санчес не справляется с этой ролью. На его место «Интер» и хочет подписать Сердара Азмуна.

Руководство «Интера» считает иранца оптимальным вариантом усиления по соотношению цены и качества.

В нынешнем сезоне Азмун провёл 13 матчей во всех турнирах и забил шесть мячей. Его контракт истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Лион» предложил Азмуну контракт на четыре года.