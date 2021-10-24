Клаудиньо выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч со «Спартаком»
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«Зенит»: Крицюк, Караваев, Ловрен, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Барриос, Вендел, Мостовой, Клаудиньо, Азмун.
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Кофрие, Джикия, Айртон, Литвинов, Зобнин, Мозес, Промес, Ларссон, Соболев.
«Зенит» (23 очка) делит первое место с московскими «Динамо» и ЦСКА, которые одержали победы в текущем туре. «Спартак» (17) идёт на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ.
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 24 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что «Уфа» не удержала победный счёт в матче РПЛ с «Рубином».