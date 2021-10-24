Клаудиньо выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч со «Спартаком»

Стали известны стартовые составы «Зенита» из Санкт-Петербурга и московского «Спартака» на матч 12-го тура чемпионата России по футболу.

«Зенит»: Крицюк, Караваев, Ловрен, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Барриос, Вендел, Мостовой, Клаудиньо, Азмун.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Кофрие, Джикия, Айртон, Литвинов, Зобнин, Мозес, Промес, Ларссон, Соболев.

«Зенит» (23 очка) делит первое место с московскими «Динамо» и ЦСКА, которые одержали победы в текущем туре. «Спартак» (17) идёт на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 24 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Уфа» не удержала победный счёт в матче РПЛ с «Рубином».