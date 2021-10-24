Газизов — о качестве судейства на матче «Уфа» — «Рубин»: арбитры хорошо отработали

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал качество работы арбитров на матче 12-го тура чемпионата России по футболу с «Рубином».

«На мой взгляд, судьи правильно всё сделали и хорошо отработали. Лучше подольше посмотреть VAR, но принять правильное решение. Ключевых ошибок сегодня не было, во всех эпизодах разобрались грамотно», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Игра, которая прошла на поле Центрального стадиона Уфы, завершилась со счётом 1:1.

Мячи забили Гамид Агаларов (19-я минута, пенальти) и Юрий Журавлёв (59-я, автогол).

Главный судья матча Игорь Панин после просмотра VAR отменил гол Хвичи Кварацхелии, а также не стал назначать два пенальти.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча с «Уфой».