Газизов — о качестве судейства на матче «Уфа» — «Рубин»: арбитры хорошо отработали

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал качество работы арбитров на матче 12-го тура чемпионата России по футболу с «Рубином».
Газизов — о качестве судейства на матче «Уфа» — «Рубин»: арбитры хорошо отработали
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«На мой взгляд, судьи правильно всё сделали и хорошо отработали. Лучше подольше посмотреть VAR, но принять правильное решение. Ключевых ошибок сегодня не было, во всех эпизодах разобрались грамотно», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Игра, которая прошла на поле Центрального стадиона Уфы, завершилась со счётом 1:1.

Мячи забили Гамид Агаларов (19-я минута, пенальти) и Юрий Журавлёв (59-я, автогол).

Главный судья матча Игорь Панин после просмотра VAR отменил гол Хвичи Кварацхелии, а также не стал назначать два пенальти.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча с «Уфой».

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