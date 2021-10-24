Тарасова призналась, что не смогла уснуть после проката Чена на Skate America

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала выступление мужчин на первом этапе серии Гран-при сезона-2021/22 в США.

«Нэйтан Чен проиграл впервые за долгое время, но у него выдающаяся программа! Моё мнение — самая лучшая! Это необыкновенное проникновение в музыку Моцарта, глубокое погружение в неё. Если он прыгнет лутц и сальхов, которые он не сделал, всё будет иначе. Лутц у него идеальный, но он его не сделал. Чен исполнил двойной лутц и потерял на нём минимум 12 баллов, а то и все 14. И потерял ещё шесть баллов, когда не сделал сальхов! Вот и потери американского спортсмена», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Она также поделилась своими впечатлениями от выступления победителя турнира Винсента Чжоу.

«Мальчик, который выиграл, катался чисто. Чжоу — молодец! Но Чен… Я не могла спать всю ночь. Какую же он катает программу! Осталась под впечатлением. Хочу поздравить ребят и поблагодарить», — добавила Тарасова.

Напомним, что американец Винсент Чжоу выиграл Skate America, набрав 295,56 балла. Второе место занял японец Шома Уно (270,68 балла). Третий —трёхкратный чемпион мира Нэйтан Чен (269,37 балла).

Ранее Тутберидзе отреагировала на победу Тарасовой и Морозова на Skate America.