Чемпионаты России по футболу и хоккею не будут отменены во время нерабочих дней

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что соревнования, включая чемпионаты по футболу и хоккею, во время нерабочих дней отменены не будут.

«Спортивные соревнования в нерабочие дни будут проходить, но формат допуска зрителей отличается от региона к региону, в зависимости от текущей ситуации с распространением COVID-19», — цитирует Чернышенко ТАСС.

Он также добавил, что федерации и лиги уже не первый сезон придерживаются специальных регламентов и согласовывают свои действия с Роспотребнадзором.

Напомним, что Владимир Путин одобрил предложение об объявлении в стране с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочих дней.

Ранее Заболотный забил 1000-й мяч ЦСКА в РПЛ.

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