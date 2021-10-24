Чемпионаты России по футболу и хоккею не будут отменены во время нерабочих дней
«Спортивные соревнования в нерабочие дни будут проходить, но формат допуска зрителей отличается от региона к региону, в зависимости от текущей ситуации с распространением COVID-19», — цитирует Чернышенко ТАСС.
Он также добавил, что федерации и лиги уже не первый сезон придерживаются специальных регламентов и согласовывают свои действия с Роспотребнадзором.
Напомним, что Владимир Путин одобрил предложение об объявлении в стране с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочих дней.
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