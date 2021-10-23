«Милан» в большинстве обыграл «Болонью» в матче Серии А

В рамках девятого тура итальянской Серии А игроки «Болоньи» вдевятером уступили «Милану».

Встреча, проходившая на стадионе «Ренато Далль'Ара», завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе «Милана» забивали Рафаэл Леау, Давиде Калабрия, Исмаэль Беннасер и Златан Ибрагимович. За «Болонью» отличились Муса Барроу и всё тот же Златан, отправивший мяч в собственные ворота.

Хозяева доигрывали матч вдевятером. На 20-й минуте с поля был удалён Адама Сумаоро, а на 58-й — Роберто Сориано.

Миланцы, имеющие 25 очков, возглавляют турнирную таблицу. У «Болоньи» 12 очков и девятая строчка.

Ранее «Порту» обыграл «Милан» в матче ЛЧ.