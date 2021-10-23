«Вашингтон» уступил «Калгари» в НХЛ, несмотря на шайбы Овечкина и Кузнецова
Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счётом 3:4, хотя по ходу матча столичному коллективу удалось отыграться, уступая изначально 0:3.
В первом периоде в составе гостей дубль оформил Элиас Линдхольм, а также один раз отличился Эндрю Манджапане. Однако затем «Кэпиталз» восстановили равенство — шайбы забросили Евгений Кузнецов, Мартин Фегервары и Александр Овечкин. Причём Овечкин также отметился результативной передачей.
Тем не менее в овертайме «Флэймз» вырвали победу, а решающим голом отметился Линдхольм, который таким образом оформил хет-трик.
Ранее сообщалось, что передача Артемия Панарина помогла «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграть «Оттава Сенаторз» в матче НХЛ.