«Вашингтон» уступил «Калгари» в НХЛ, несмотря на шайбы Овечкина и Кузнецова

«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме потерпел поражение от «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счётом 3:4, хотя по ходу матча столичному коллективу удалось отыграться, уступая изначально 0:3.

В первом периоде в составе гостей дубль оформил Элиас Линдхольм, а также один раз отличился Эндрю Манджапане. Однако затем «Кэпиталз» восстановили равенство — шайбы забросили Евгений Кузнецов, Мартин Фегервары и Александр Овечкин. Причём Овечкин также отметился результативной передачей.

Тем не менее в овертайме «Флэймз» вырвали победу, а решающим голом отметился Линдхольм, который таким образом оформил хет-трик.

Ранее сообщалось, что передача Артемия Панарина помогла «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграть «Оттава Сенаторз» в матче НХЛ.