Токов после победы над Давлатмуродовым пообещал стать чемпионом Bellator

Российский боец смешанного стиля Анатолий Токов высказался после победы над соотечественником Шарафом Давлатмуродовым на первом в истории турнире Bellator в Москве.

«Всем огромное спасибо за поддержку. Я два года не дрался. Сегодня было моё возвращение и дальше будем только идти в гору. Бой был очень тяжёлым, уже и подзабыл, что это такое. Но, думаю, буду прибавлять с каждым поединком. И обещаю стать чемпионом этой организации в ближайшее время», — сказал Токов после боя.

По его мнению, он заслуживает титульного поединка, хотя минувшая схватка и не показала в полной мере, на что он способен.

«У меня не получилось даже наполовину раскрыться. Дальше будет намного лучше», — добавил 31-летний спортсмен.

Для Токова эта победа стала 29-й за карьеру при трёх поражениях. Давлатмуродов потерпел пятое поражение в MMA при 18 победах и одной ничьей.

Ранее сообщалось, что Токов одолел Давлатмуродова на турнире Bellator 269 раздельным решением судей.