Заболотный оценил качество игры ЦСКА

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Форвард московского ЦСКА Антон Заболотный высказался об игре команды после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов» (3:1).

«Мы потихоньку идём к своей цели, стараемся побеждать, набирать очки. Игра у ЦСКА пока неидеальная — мы сами это понимаем. Но работаем всей командой. «Крылья Советов» — это хорошая команда, атакующая, там отличная, перспективная молодёжь. У нас не получился первый тайм, они почему-то подсели во втором — так сложилось. Мы хозяева поля, поэтому больше доминировали впереди», — сказал Заболотный после матча. 

Ранее Осинькин назвал причину поражения «Крыльев Советов» от ЦСКА.

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