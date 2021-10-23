Заболотный оценил качество игры ЦСКА
«Мы потихоньку идём к своей цели, стараемся побеждать, набирать очки. Игра у ЦСКА пока неидеальная — мы сами это понимаем. Но работаем всей командой. «Крылья Советов» — это хорошая команда, атакующая, там отличная, перспективная молодёжь. У нас не получился первый тайм, они почему-то подсели во втором — так сложилось. Мы хозяева поля, поэтому больше доминировали впереди», — сказал Заболотный после матча.
Ранее Осинькин назвал причину поражения «Крыльев Советов» от ЦСКА.