Осинькин назвал причину поражения «Крыльев Советов» от ЦСКА

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвёл итоги выездного поражения от московского ЦСКА (1:3) в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Осинькин назвал причину поражения «Крыльев Советов» от ЦСКА
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Мы и второй тайм матча пытались играть в том же ключе, что и первый, — активно, агрессивно. Хотели атаковать. ЦСКА получил преимущество, стал доминировать и активнее прессинговать. В какой-то момент контроль над игрой стал уходить. Голы пропустили из-за ошибок, которые можно было бы и не допускать. В целом активность ЦСКА была выше, чем у нас. У нас всегда по ходу матча, включая концовку, были моменты, подходы. Могли надеяться на второй гол», — сказал Осинькин после мата.

Также наставник самарской команды прокомментировал изменения в игре с выходом в составе соперника Алана Дзагоева и Фёдора Чалова.

«Нужно знать заранее, в какой манере, на каких позициях новые игроки будут выступать, какой при этом счёт, какая минута. Готовились. Мы сами виноваты в том, что оказались раскрыты в игровых ситуациях, где нам забили. А то, что наши футболисты после замен должны были отреагировать… Очень сложно. Должны были соблюдать определённые принципы. Конечно, не всё получилось. Все равно ребятам я благодарен. Игра с нашей стороны была достаточно качественной», — добавил Осинькин.

Ранее Березуцкий заявил, что ЦСКА надеется завоевать чемпионство в нынешнем сезоне.

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