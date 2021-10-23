Маздюк нокаутом проиграла Садуре на Bellator 269 в Москве

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Россиянка Дарина Маздюк потерпела досрочное поражение от Катаржины Садуры на первом в истории турнире Bellator в Москве.
Маздюк нокаутом проиграла Садуре на Bellator 269 в Москве
  • ©katarzyna.sadura
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Битва между Маздюк и Садурой завершилась в третьем раунде. Польская спортсменка одержала победу техническим нокаутом. 

Садура одержала пятую победу в карьере (5:4), а Маздюк потерпела второе поражение (3:2).

RT проведёт онлайн-трансляцию главных поединков турнира Bellator 269 в Москве.

Ранее сообщалось, что российская девушка-боец Ирина Алексеева единогласным решением судей победила француженку Стефани Пейдж на первом в истории турнире Bellator, проходящем в России.

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