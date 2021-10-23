Маздюк нокаутом проиграла Садуре на Bellator 269 в Москве

Россиянка Дарина Маздюк потерпела досрочное поражение от Катаржины Садуры на первом в истории турнире Bellator в Москве.

©katarzyna.sadura

Instagram

Битва между Маздюк и Садурой завершилась в третьем раунде. Польская спортсменка одержала победу техническим нокаутом. Садура одержала пятую победу в карьере (5:4), а Маздюк потерпела второе поражение (3:2). RT проведёт онлайн-трансляцию главных поединков турнира Bellator 269 в Москве. Ранее сообщалось, что российская девушка-боец Ирина Алексеева единогласным решением судей победила француженку Стефани Пейдж на первом в истории турнире Bellator, проходящем в России.