Роналду высказался о завершении карьеры в сборной Португалии

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Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил, что пока не намерен завершать выступление за сборную Португалии по футболу.
Роналду высказался о завершении карьеры в сборной Португалии
  • © AP Photo/Joao Matos

«Не думаю, что время для этого уже пришло. Только я могу почувствовать, когда уже не могу бежать, идти в дриблинг, наносить удары по воротам, когда нет сил. Но у меня по-прежнему есть всё это, поэтому хочу продолжать, потому что я всё ещё мотивирован», — цитирует 36-летнего португальца Sky Sport.

Роналду начал выступать за национальную сборную в 2003 году. За это время он провёл за команду 182 матча, в которых забил 115 мячей.

Португалец является самым результативным игроком на уровне сборных за всю историю футбола. На втором месте в этом списке идёт Али Даеи из Ирана — 109 голов.

Ранее сообщалось, что сборная Португалии разгромила Люксембург в матче отбора ЧМ-2022.

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