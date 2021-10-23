Барти не выступит на Итоговом турнире WTA
- Reuters
«Я не буду участвовать в оставшихся турнирах 2021 года. Это было трудное решение, но у меня в приоритете здоровье и восстановление после сезона. Также я хочу сосредоточиться на подготовке к австралийским турнирам», — цитирует Барти австралийское издание Daily Telegraph.
Турнир в Мексике пройдёт 10—17 ноября.
Барти является действующей чемпионкой Итогового турнира WTA. В 2020 году соревнования не проводились из-за ситуации с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что Барти снялась с турнира в Индиан-Уэллсе.