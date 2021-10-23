Барти не выступит на Итоговом турнире WTA

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Первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии сообщила, что не примет участие в Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Гвадалахаре.
Барти не выступит на Итоговом турнире WTA
  • Reuters

«Я не буду участвовать в оставшихся турнирах 2021 года. Это было трудное решение, но у меня в приоритете здоровье и восстановление после сезона. Также я хочу сосредоточиться на подготовке к австралийским турнирам», — цитирует Барти австралийское издание Daily Telegraph.

Турнир в Мексике пройдёт 10—17 ноября. 

Барти является действующей чемпионкой Итогового турнира WTA. В 2020 году соревнования не проводились из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Барти снялась с турнира в Индиан-Уэллсе.

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