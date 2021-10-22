Карацев встретится с Хачановым в полуфинале Кубка Кремля
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
23-летний теннисист из Владикавказа (второй номер посева) в четвертьфинале переиграл Жиля Симона из Франции со счётом 6:4, 6:3.
Игра продолжалась 1 час 26 минут.
Теперь в 1/2 финала Карацев встретится со своим соотечественником Кареном Хачановым (третий номер посева).
Хачанов одержал победу над австралийцем Джоном Миллманом со счётом 7:5, 7:6 (7:4).
Призовой фонд турнира составляет почти $700 тыс.
Ранее Хачанов прокомментировал победу над Миллманом.