Хачанов: рад, что смог дожать Миллмана в четвертьфинале Кубка Кремля

Россиянин Карен Хачанов прокомментировал свою победу над австралийцем Джоном Миллманом и выход в полуфинал Кубка Кремля по теннису в Москве.

«Если честно, у нас все матчи с Миллманом были такие тяжёлые. Просто так забить ему невозможно. Он сам ничего не отдаёт. Вообще, был хороший матч. Я вёл в счёте, отдавал подачу, но это игра. Реально был очень тяжёлый матч, очень устал», — цитирует Хачанова «Чемпионат».

Российский теннисист признался, что совершал ошибки в игре с австралийцем, однако ему везло, когда мяч попадал в линию.

«Я рад, что смог дожать и выстоять», — сказал он.

Хачанов поблагодарил столичных болельщиков за поддержку. Он выразил надежду, что поболеть за него придут ещё больше зрителей в эти выходные.

25-летний москвич одержал победу над Миллманом со счётом 7:5, 7:6 (7:4). Его следующим соперником станет победитель матча Аслан Карацев (Россия) — Жиль Симон (Франция).

Ранее сообщалось, что определилась соперница россиянки Екатерины Александровой в полуфинале Кубка Кремля по теннису.