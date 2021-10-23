Терюшков заявил, что «Химки» не обсуждают вариант увольнения Черевченко

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Депутат Госдумы, бывший министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что не будет подниматься вопрос об увольнении главного тренера «Химкок» Игоря Черевченко.
Терюшков заявил, что «Химки» не обсуждают вариант увольнения Черевченко
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«У нас таких обсуждений не ведется никогда, это футбол, можно выиграть или проиграть. Понятно, что не стоит после каждого проигрыша принимать какие-то кардинальные решения. Тренерских кадров не хватит у нас в стране», — цитирует Терюшкова ТАСС.

«Динамо» разгромило «Химки» в матче 12-го тура РПЛ со счётом 4:1.

«Динамо» набрало 23 очка и догнало лидирующий в чемпионате «Зенит». «Химки» (11 очков) занимают 13-е место.

Ранее Черевченко прокомментировал поражение от «Динамо».

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