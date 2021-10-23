Терюшков заявил, что «Химки» не обсуждают вариант увольнения Черевченко

Депутат Госдумы, бывший министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что не будет подниматься вопрос об увольнении главного тренера «Химкок» Игоря Черевченко.

«У нас таких обсуждений не ведется никогда, это футбол, можно выиграть или проиграть. Понятно, что не стоит после каждого проигрыша принимать какие-то кардинальные решения. Тренерских кадров не хватит у нас в стране», — цитирует Терюшкова ТАСС.

«Динамо» разгромило «Химки» в матче 12-го тура РПЛ со счётом 4:1.

«Динамо» набрало 23 очка и догнало лидирующий в чемпионате «Зенит». «Химки» (11 очков) занимают 13-е место.

Ранее Черевченко прокомментировал поражение от «Динамо».