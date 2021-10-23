Терюшков заявил, что «Химки» не обсуждают вариант увольнения Черевченко
- РИА Новости
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«У нас таких обсуждений не ведется никогда, это футбол, можно выиграть или проиграть. Понятно, что не стоит после каждого проигрыша принимать какие-то кардинальные решения. Тренерских кадров не хватит у нас в стране», — цитирует Терюшкова ТАСС.
«Динамо» разгромило «Химки» в матче 12-го тура РПЛ со счётом 4:1.
«Динамо» набрало 23 очка и догнало лидирующий в чемпионате «Зенит». «Химки» (11 очков) занимают 13-е место.
Ранее Черевченко прокомментировал поражение от «Динамо».