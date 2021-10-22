Черевченко — о поражении от «Динамо»: игроки «Химок» невнимательно играли на стандартах

Главный тренер подмосковных «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал поражение от «Динамо» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

«Два угловых — два гола. Не знаю. И объясняли, и показывали, как играть при стандартах. На стандартах нужно только внимание. Наши игроки при стандартах чего-то стесняются, я вот это не могу понять», — заявил в эфире «Матч ТВ» Черевченко.

Он добавил, что его подопечные совершали много тактических ошибок, поскольку не выполнили установку тренера на игру.

«Динамо» разгромило «Химки» в матче РПЛ со счётом 4:1.

В составе бело-голубых дубль оформил Вячеслав Грулёв (26-я и 60-я минуты). Мячи также забили Никола Моро (12-я минута) и Константин Тюкавин (52-я). У «Химок» отличился Кемаль Адеми (90-я минута).

«Динамо» набрало 23 очка и догнало лидирующий в чемпионате «Зенит». «Химки» (11 очков) занимают 13-е место.

Ранее сообщалось, что Малком и Клаудиньо могут пропустить матч со «Спартаком».