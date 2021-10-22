Foot Mercato: «Лион» назвал сумму возможного трансфера Азмуна

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«Лион» назвал сумму, которую готов заплатить этой зимой за трансфер форварда санкт-петербургского «Зенита» Сердара Азмуна.
Foot Mercato: «Лион» назвал сумму возможного трансфера Азмуна
  • AP

Французский футбольный клуб хочет купить 26-летнего нападающего сборной Ирана за €7—8 млн, сообщает Foot Mercato.

Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года. С тех пор он провёл за команду 96 матчей, забил 58 мячей и отдал 20 результативных передач.

Иранский футболист в июне 2022 года станет свободным агентом и сможет перейти в любой клуб бесплатно.

Напомним, что в летнее трансферное окно «Байер» пытался подписать Азмуна за €18 млн, однако сделка не состоялась.

Ранее Азмун высказался о своём будущем в «Зените».

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