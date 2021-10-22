Винер-Усманова рассказала, что Карасёва из-за травмы снялась с ЧМ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова сообщила, что Ольга Карасёва не примет участие в чемпионате мира в японском Китакюсю.

«В составе команды есть одно изменение: получила травму Карасёва. В одном упражнении встала Полина Орлова, в другом — Мария Толкачёва. Они были в команде, но раньше делали по одному упражнению, а сейчас — по два. Теперь команда состоит из пяти человек», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.

В состав сборной России в групповых упражнениях на чемпионате мира входят Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва. В индивидуальном первенстве выступят Дина и Арина Аверины.

Ранее Путин обратился к Мельниковой, которая выиграла ЧМ по спортивной гимнастике.