Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении экс-главы фан-клуба «Спартака»

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы фан-клуба московского «Спартака» Валентина Коршунова.

Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 144 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает воспрепятствование законной деятельности журналиста с применением насилия. Коршунову грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, что в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы УЕФА между «Спартаком» и «Лестером» (3:4) пострадал журналист Александр Щёголев. Напавшего Валентина Коршунова арестовали и оштрафовали, а также запретили посещать футбольные матчи в течение пяти лет.

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