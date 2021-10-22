Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении экс-главы фан-клуба «Спартака»
- РИА Новости
Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 144 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает воспрепятствование законной деятельности журналиста с применением насилия. Коршунову грозит до шести лет лишения свободы.
Напомним, что в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы УЕФА между «Спартаком» и «Лестером» (3:4) пострадал журналист Александр Щёголев. Напавшего Валентина Коршунова арестовали и оштрафовали, а также запретили посещать футбольные матчи в течение пяти лет.
Ранее Червиченко назвал позорищем игру «Локомотива» с «Галатасараем».