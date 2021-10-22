Гисдоль: «Локомотив» осложнил себе жизнь, но шансы на плей-офф есть
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«Перспективы во втором круге? Шансы есть. Конечно, мы осложнили себе жизнь. Мы приложим все усилия, чтобы исправить ситуацию», — цитирует Гисдоля «Спорт-Экспресс».
«Локомотив» на своём поле потерпел поражение от «Галатасарая» со счётом 0:1 в матче Лиги Европы. «Галатасарай» набрал семь очков и укрепился на первом месте в группе E. «Локомотив» (1) занимает последнюю позицию в квартете.
Ранее тренер «Галатасарая» Фатих Терим прокомментировал победу над «Локомотивом».