Гисдоль: «Локомотив» осложнил себе жизнь, но шансы на плей-офф есть

Главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль после поражения от стамбульского «Галатасарая» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы поделился мнением о шансах команды на плей-офф.

«Перспективы во втором круге? Шансы есть. Конечно, мы осложнили себе жизнь. Мы приложим все усилия, чтобы исправить ситуацию», — цитирует Гисдоля «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» на своём поле потерпел поражение от «Галатасарая» со счётом 0:1 в матче Лиги Европы. «Галатасарай» набрал семь очков и укрепился на первом месте в группе E. «Локомотив» (1) занимает последнюю позицию в квартете.

Ранее тренер «Галатасарая» Фатих Терим прокомментировал победу над «Локомотивом».