Тренер «Галатасарая» Терим прокомментировал победу над «Локомотивом»
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«В первом тайме мы теряли лёгкие мячи, но неплохо оборонялись, не давали зоны. Во втором тайме игра шла к ничьей, но нам помогли замены, которые усилили игру», — цитирует Терима Sport24.
Он также поздравил с победой болельщиков турецкой команды и отметил, что лидерство в группе на данный момент можно считать успехом.
«Локомотив» на своём поле потерпел поражение от «Галатасарая» со счётом 0:1 в матче Лиги Европы. «Галатасарай» набрал семь очков и укрепился на первом месте в группе E. «Локомотив» (1) занимает последнюю позицию в квартете.
Ранее главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль выразил мнение, что железнодорожники 75 минут доминировали в матче с «Галатасараем».