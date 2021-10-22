Тренер «Галатасарая» Терим прокомментировал победу над «Локомотивом»

Главный тренер стамбульского «Галатасарая» Фатих Терим высказался о победе над московским «Локомотивом» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

«В первом тайме мы теряли лёгкие мячи, но неплохо оборонялись, не давали зоны. Во втором тайме игра шла к ничьей, но нам помогли замены, которые усилили игру», — цитирует Терима Sport24.

Он также поздравил с победой болельщиков турецкой команды и отметил, что лидерство в группе на данный момент можно считать успехом.

«Локомотив» на своём поле потерпел поражение от «Галатасарая» со счётом 0:1 в матче Лиги Европы. «Галатасарай» набрал семь очков и укрепился на первом месте в группе E. «Локомотив» (1) занимает последнюю позицию в квартете.

Ранее главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль выразил мнение, что железнодорожники 75 минут доминировали в матче с «Галатасараем».