Гисдоль считает, что «Локомотив» 75 минут доминировал в матче с «Галатасараем»

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Главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился мнением об игре команды в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы со стамбульским «Галатасараем».
Гисдоль считает, что «Локомотив» 75 минут доминировал в матче с «Галатасараем»
  • Reuters
  • © Evgenia Novozhenina

«За результат мне в какой-то степени жалко команду. На протяжении 75 минут мы показывали хороший футбол, не смогли реализовать свои шансы, но команда доминировала», — цитирует Гисдоля «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» на своём поле потерпел поражение от «Галатасарая» со счётом 0:1 в матче Лиги Европы. «Галатасарай» набрал семь очков и укрепился на первом месте в группе E. «Локомотив» (1) занимает последнюю позицию в квартете.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус назвал досадным результатом поражение от «Галатасарая».

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