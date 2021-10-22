Геркус: поражение от «Галатасарая» — досадный результат для «Локомотива»

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Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на поражение от стамбульского «Галатасарая» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Геркус: поражение от «Галатасарая» — досадный результат для «Локомотива»
  • Reuters
  • © Evgenia Novozhenina

«Досадный результат, ведь могли выигрывать. К сожалению, ребятам просто не хватило сил, подвела реализация и короткая скамейка», — цитирует Геркуса Sport24.

По его мнению, очень грамотно сработал наставник гостей Фатих Терим, который провёл хорошие замены и следовал отличному плану на игру.

«Он подстроился под «Локомотив», поэтому и выиграл. Такое случается, но всё равно обидно», — добавил эксперт.

«Локомотив» на своём поле потерпел поражение от «Галатасарая» со счётом 0:1 в матче Лиги Европы. «Галатасарай» набрал семь очков и укрепился на первом месте в группе E. «Локомотив» (1) занимает последнюю позицию в квартете.

Ранее сообщалось, что тренер «Локомотива» Гисдоль остался доволен игрой команды в матче с «Галатасараем».

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