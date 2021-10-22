Боец UFC Абдурахимов вспомнил, как его не приняли в зал в Лас-Вегасе из-за боязни COVID-19

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Российский боец смешанного стиля Шамиль Абдурахимов, который выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), объяснил, почему ему легче приезжать на турниры в Абу-Даби, а не в США.
Боец UFC Абдурахимов вспомнил, как его не приняли в зал в Лас-Вегасе из-за боязни COVID-19
  • Reuters
  • © Per Haljestam

«Мне проще приехать в Абу-Даби. С США тяжелее. Я элементарно не могу взять туда с собой спарринг-партнёров, поскольку у них нет виз. А чтобы сделать их, нужно долго ждать, и ещё не факт, что прошение одобрят. Например, в Лас-Вегасе приходится работать с одним тренером, у которого имеется американская виза. Но сам по себе он весит немного и потому максимум может подержать лапы. А в местный зал меня не приняли. Сказали, у них большая команда и они боятся, что я кого-нибудь заражу коронавирусом. Пришлось возвращаться домой и потом приезжать впритык к бою с Крисом Дакасом. В результате акклиматизация прошла тяжело. Люди думают, что ищу оправдание, но пришлось действительно непросто», — сказал Абдурахимов в интервью RT.

Ранее Абдурахимов высказался о допуске на турниры в США только в случае прохождения вакцинации.

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