Абдурахимов высказался о допуске на турниры в США только в случае прохождения вакцинации

Короткая ссылка
Российский боец смешанного стиля Шамиль Абдурахимов, который выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), прокомментировал новость, согласно которой для выступления на территории США иностранным спортсменам теперь необходимо иметь сертификат о вакцинации препаратом, одобренным ВОЗ.
Абдурахимов высказался о допуске на турниры в США только в случае прохождения вакцинации
  • AP
  • © Gary A. Vasquez

«Вроде бы вопрос решается. Может, «Спутник V» и одобрят. Ходят разговоры, что турниры UFC собираются перенести в Абу-Даби. Будем решать проблему. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Но скорее всего, действительно придётся проходить вакцинацию, если хочешь принимать участие в турнирах. Похоже, скоро это потребуется не только в США. Пока переговоры идут, надеюсь, нашу вакцину всё-таки одобрят», — сказал Абдурахимов в интервью RT.

При этом он заявил, что не очень хорошо относится к прививкам.

«У меня две дочки-двойняшки. Видимо, у них изначально имелись какие-то проблемы, но с момента перенесённой в младенчестве прививки они до сих пор не начали говорить. Как после этого относиться? Мучаемся уже семь лет. Может, получится найти выход… Судя по всему, мне придётся пройти процедуру, ведь необходимо выступать», — добавил спортсмен.

Ранее Абдурахимов признался, что ещё не делал прививку от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить