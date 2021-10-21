Абдурахимов высказался о допуске на турниры в США только в случае прохождения вакцинации

Российский боец смешанного стиля Шамиль Абдурахимов, который выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), прокомментировал новость, согласно которой для выступления на территории США иностранным спортсменам теперь необходимо иметь сертификат о вакцинации препаратом, одобренным ВОЗ.

«Вроде бы вопрос решается. Может, «Спутник V» и одобрят. Ходят разговоры, что турниры UFC собираются перенести в Абу-Даби. Будем решать проблему. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Но скорее всего, действительно придётся проходить вакцинацию, если хочешь принимать участие в турнирах. Похоже, скоро это потребуется не только в США. Пока переговоры идут, надеюсь, нашу вакцину всё-таки одобрят», — сказал Абдурахимов в интервью RT.

При этом он заявил, что не очень хорошо относится к прививкам.

«У меня две дочки-двойняшки. Видимо, у них изначально имелись какие-то проблемы, но с момента перенесённой в младенчестве прививки они до сих пор не начали говорить. Как после этого относиться? Мучаемся уже семь лет. Может, получится найти выход… Судя по всему, мне придётся пройти процедуру, ведь необходимо выступать», — добавил спортсмен.

Ранее Абдурахимов признался, что ещё не делал прививку от коронавируса.