Боец UFC Абдурахимов признался, что ещё не делал прививку от коронавируса

Российский боец смешанного стиля Шамиль Абдурахимов, который выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), ответил на вопрос, проходил ли он процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции.

«Нет. Я уже переболел дважды. В первый раз заразился — прошло. Во второй раз из-за положительного теста на COVID-19 перенесли поединок, хотя никаких симптомов не ощущал. Тренировался и ни в чём себе не отказывал. Сейчас анализы показывают наличие большого количества антител. Не знаю, нужно ли мне делать прививку», — сказал Абдурахимов в интервью RT.

Ранее сообщалось, что UFC уведомил иностранных бойцов о том, что их не пустят на территорию США без вакцинации.