«Галатасарай» вышел вперёд в матче с «Локомотивом»

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Стамбульский «Галатасарай» открыл счёт в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы с московским «Локомотивом».
«Галатасарай» вышел вперёд в матче с «Локомотивом»
  • Reuters

На 82-й минуте Керем Актюркоглу вышел один на один с Маринато Гилерме и поразил ворота хозяев.

Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Ранее сообщалось, что на матче «Локомотив» — «Галатасарай» вышла из строя система VAR.

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