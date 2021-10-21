«Галатасарай» вышел вперёд в матче с «Локомотивом»

Стамбульский «Галатасарай» открыл счёт в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы с московским «Локомотивом».

На 82-й минуте Керем Актюркоглу вышел один на один с Маринато Гилерме и поразил ворота хозяев.

Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Ранее сообщалось, что на матче «Локомотив» — «Галатасарай» вышла из строя система VAR.