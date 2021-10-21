«Галатасарай» вышел вперёд в матче с «Локомотивом»
Стамбульский «Галатасарай» открыл счёт в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы с московским «Локомотивом».
- Reuters
На 82-й минуте Керем Актюркоглу вышел один на один с Маринато Гилерме и поразил ворота хозяев.
Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве.
Ранее сообщалось, что на матче «Локомотив» — «Галатасарай» вышла из строя система VAR.
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