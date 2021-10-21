Орлов считает, что «Зениту» стоит начинать искать нападающего на место Дзюбы

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Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов выразил мнение, что петербургскому «Зениту» зимой нужно начинать искать замену форварду Артёму Дзюбе.
Орлов считает, что «Зениту» стоит начинать искать нападающего на место Дзюбы
  • AP
  • © Dmitry Lovetsky

«В этом сезоне Дзюба ещё поможет «Зениту», но клубу нужен очень быстрый форвард. У Артёма скорости уже не те. У Дзюбы старая слава», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге». 

По мнению журналиста, пока на Артёма ещё работает его состоявшийся бэкграунд, но на практике Дзюба всё чаще становится менее эффективным.

«Может, зимой уже надо искать какого-то нападающего», — добавил эксперт.

33-летний Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В 255 матчах за команду он забил 100 мячей и отметился 65 результативными передачами. В этом сезоне на его счету 15 игр, пять голов и столько же ассистов.

Ранее Орлов заявил, что Дзюба сейчас не является игроком европейского уровня.

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