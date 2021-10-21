СЭ: тренер «Нижнего Новгорода» возглавит сборную России по баскетболу

Стало известно, кто станет новым главным тренером сборной России по баскетболу.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», национальную команду возглавит тренер «Нижнего Новгорода» сербский специалист Зоран Лукич.

Отмечается, что он будет совмещать работу в сборной и в клубе. 21 октября его кандидатура была утверждена исполкомом Российской федерации баскетбола. Теперь остаётся только согласовать решение с Министерством спорта.

В сентябре должность покинул Сергей Базаревич в связи с истечением срока контракта. Под его руководством команда заняла четвёртое место на чемпионате Европы — 2017 и не сумела отобраться на Олимпийские игры в Токио. Тем не менее специалист остаётся в числе претендентов на пост.

Ранее президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал, когда назначат нового тренера сборной России по баскетболу.