Кудерметова уступила Халеп во втором круге теннисного Кубка Кремля
- AP
Встреча продолжалась 1 час 42 минуты и завершилась со счётом 1:6, 6:7 (4:7).
Халеп является бывшей первой ракеткой мира и двукратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде.
В четвертьфинале Халеп сыграет с гречанкой Марией Саккари, которая оказалась сильнее другой представительницы России, Анны Калинской.
Ранее сообщалось, что россиянин Аслан Карацев победил белоруса Егора Герасимова и пробился в четвертьфинал теннисного Кубка Кремля.