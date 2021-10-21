Кудерметова уступила Халеп во втором круге теннисного Кубка Кремля

Российская теннисистка Вероника Кудерметова потерпела поражение от румынки Симоны Халеп в матче второго круга Кубка Кремля в Москве.

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты и завершилась со счётом 1:6, 6:7 (4:7).

Халеп является бывшей первой ракеткой мира и двукратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде.

В четвертьфинале Халеп сыграет с гречанкой Марией Саккари, которая оказалась сильнее другой представительницы России, Анны Калинской.

Ранее сообщалось, что россиянин Аслан Карацев победил белоруса Егора Герасимова и пробился в четвертьфинал теннисного Кубка Кремля.