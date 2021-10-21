Миранчук в матче с МЮ развил самую высокую скорость среди всех игроков в этом сезоне ЛЧ

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Российский полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук развил самую высокую скорость среди футболистов, которые участвовали в матчах группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22.
Миранчук в матче с МЮ развил самую высокую скорость среди всех игроков в этом сезоне ЛЧ
  • © atalanta.it

Как сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций, в матче третьего тура группового этапа с английским «Манчестер Юнайтед» россиянин совершил рывок со скоростью 38,6 км/ч, что является лучшим показателем  нынешнего розыгрыша.

Такую же скорость смог развить только хавбек украинского «Шахтёра» Маркос Антонио.

«Аталанта» проиграла «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:3.

Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в матче с «Аталантой» установил очередной рекорд в Лиге чемпионов.

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