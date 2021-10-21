Миранчук в матче с МЮ развил самую высокую скорость среди всех игроков в этом сезоне ЛЧ
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Как сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций, в матче третьего тура группового этапа с английским «Манчестер Юнайтед» россиянин совершил рывок со скоростью 38,6 км/ч, что является лучшим показателем нынешнего розыгрыша.
Такую же скорость смог развить только хавбек украинского «Шахтёра» Маркос Антонио.
«Аталанта» проиграла «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:3.
Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в матче с «Аталантой» установил очередной рекорд в Лиге чемпионов.