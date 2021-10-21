В Единой лиге ВТБ выразили готовность перейти на формат «пузырей»

Глава баскетбольной Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отреагировал на введение локдауна на территории Москвы с 28 октября по 7 ноября.

«Пока что мы ориентируемся на официальные решения властей тех регионов, где мы играем. Мы ведь играли без зрителей и с соблюдением «чистых» зон для участников матчей. Надеемся на этот формат и к нему уже готовимся. Это будут некие «пузыри» для конкретных игр. Ждём решения властей Москвы, в этой части Москомспорт всегда был в хорошей коммуникации с нами. Как и в других городах, где мы играем. В общем, мы в тонусе», — приводит слова Кущенко РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал четвёртую победу подряд в Единой лиге ВТБ.