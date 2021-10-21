Агаларов приступил к тренировкам по индивидуальной программе

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Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов начал тренироваться по индивидуальной программе после травмы.
Агаларов приступил к тренировкам по индивидуальной программе
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Об этом сообщает пресс-служба команды из столицы Башкирии.

Агаларов получил повреждение в матче 11-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1). В этой игре форвард забил мяч на девятой минуте встречи. Он покинул поле в первом тайме из-за травмы. У нападающего был диагностирован ушиб тазобедренного сустава.

Агаларов с девятью голами является лучшим бомбардиром РПЛ.

«Уфа» в 12-м туре примет дома с казанский «Рубином» 24 октября. Уфимский клуб идёт на последнем месте в турнирной таблице.

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