Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов начал тренироваться по индивидуальной программе после травмы.

Об этом сообщает пресс-служба команды из столицы Башкирии.

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Гамид Агаларов приступил к тренировкам по индивидуальной программе 💪🏼 pic.twitter.com/xIdppzEBsg — ФК УФА (@UfaFc) October 21, 2021

Агаларов получил повреждение в матче 11-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1). В этой игре форвард забил мяч на девятой минуте встречи. Он покинул поле в первом тайме из-за травмы. У нападающего был диагностирован ушиб тазобедренного сустава.

Агаларов с девятью голами является лучшим бомбардиром РПЛ.

«Уфа» в 12-м туре примет дома с казанский «Рубином» 24 октября. Уфимский клуб идёт на последнем месте в турнирной таблице.