Тарасенко высказался о стычке с Пьетранджело в матче с «Вегасом»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал стычку с защитником «Вегас Голден Найтс» Алексом Пьетранджело.

«Не знаю, не буду ничего говорить об этом. Я не знаю, что произошло. Это игра, все на эмоциях, это часть хоккея. Если ему хочется поговорить об этом — он может это сделать. Но это лишь часть игры», — цитирует журналист Джереми Рутерфорд Тарасенко.

Tarasenko on dust-up with Pietrangelo: "I don't know. I'm not going to talk about this. I have no idea what happened. It's a game, so guys get emotional. This is part of hockey. If he wants to talk about this, he can talk. But just part of the game." #stlblues — Jeremy Rutherford (@jprutherford) October 21, 2021

29-летний российский хоккеист отметил, что «Сент-Луис» создал много голевых моментов в матче с «Вегасом» и мог забросить гораздо больше шайб.

Напомним, что «Сент-Луис» нанёс поражение «Вегас» со счётом 3:1. В составе «Блюз» шайбы забросили Брэндон Саад (24'), Владимир Тарасенко (50') и Иван Барбашёв (59'). У «Вегаса» отличился Вильям Карлссон (9'). Тарасенко забросил первую шайбу в сезоне-2021/22.

Ранее сообщалось, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов стал лучшим игроком матча с «Колорадо Эвеланш».