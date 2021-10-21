Тарасенко высказался о стычке с Пьетранджело в матче с «Вегасом»

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал стычку с защитником «Вегас Голден Найтс» Алексом Пьетранджело.
Тарасенко высказался о стычке с Пьетранджело в матче с «Вегасом»
  • AP

«Не знаю, не буду ничего говорить об этом. Я не знаю, что произошло. Это игра, все на эмоциях, это часть хоккея. Если ему хочется поговорить об этом — он может это сделать. Но это лишь часть игры», — цитирует журналист Джереми Рутерфорд Тарасенко.

29-летний российский хоккеист отметил, что «Сент-Луис» создал много голевых моментов в матче с «Вегасом» и мог забросить гораздо больше шайб.

Напомним, что «Сент-Луис» нанёс поражение «Вегас» со счётом 3:1. В составе «Блюз» шайбы забросили Брэндон Саад (24'), Владимир Тарасенко (50') и Иван Барбашёв (59'). У «Вегаса» отличился Вильям Карлссон (9'). Тарасенко забросил первую шайбу в сезоне-2021/22.

Ранее сообщалось, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов стал лучшим игроком матча с «Колорадо Эвеланш».

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