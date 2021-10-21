Азмун не знает, чего не хватило «Зениту» в матче с «Ювентусом»

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал поражение от туринского «Ювентуса» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Тяжёлая игра. «Ювентус» — большая команда, но мы играли хорошо. Надеюсь, выиграем в следующей игре. Чего не хватило, чтобы забить? Не знаю, спросите у тренера. Мы делали всё возможное, но соперник — очень серьёзная команда с хорошими игроками», — цитирует Азмуна «Чемпионат».

Он также выразил надежду, что в следующей игре «Зениту» удастся победить.

«У «Ювентуса» не было много моментов, у нас были моменты, но, к сожалению, не удалось забить. Выйти из группы очень тяжело, но я на это надеюсь, это футбол, мы должны быть сконцентрированы всегда», — добавил форвард.

«Зенит» в Санкт-Петербурге проиграл «Ювентусу» со счётом 0:1. Подопечные Сергея Семака с тремя очками занимают третье место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» набрал девять баллов и возглавляет квартет.

Ранее Семак заявил, что игра в Лиге чемпионов для «Зенита» уже является большим праздником.