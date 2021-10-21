Семак: игра в Лиге чемпионов для «Зенита» уже большой праздник

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Ювентуса» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов высказался о позитивных моментах выступления в главном клубном европейском турнире.

«Лига чемпионов — это всегда праздник. И атмосфера, которую болельщики создают, — тот антураж, который позволяет нам получать удовольствие и стараться добиться результата. Когда-то это получается, когда-то хуже. Но игра в Лиге чемпионов для нас уже большой праздник», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» в Санкт-Петербурге проиграл «Ювентусу» со счётом 0:1. Подопечные Сергея Семака с тремя очками занимают третье место в турнирной таблице группы H. «Ювентус» набрал девять баллов и возглавляет квартет.

Ранее Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Ювентуса».