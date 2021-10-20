«Спартак» осудил нападение на журналиста после матча с «Лестером»

Московский футбольный клуб «Спартак» выступил с заявлением по поводу нападения на журналиста Александра Щёголева у VIP-входа на стадион «Открытие Банк Арена» после матча третьего тура группового турнира футбольной Лиги Европы с «Лестером».

«Клуб решительно осуждает факт нападения на журналиста РБК, которое произошло возле нашего стадиона. Личность нападавшего установлена. Сотрудники службы безопасности и пресс-служба находятся в контакте с потерпевшим», — говорится в заявлении пресс-службы «Спартака».

Встреча прошла в Москве и завершилась поражением «Спартака» со счётом 3:4, хотя изначально красно-белые выигрывали с преимуществом в два мяча.

«Лестер» поднялся на второе место в группе C, набрав четыре очка. Подопечные же Руя Витории опустились на третью строчку.

Ранее сообщалось, что после матча с «Лестером» у входа на стадион «Спартака» был избит журналист.