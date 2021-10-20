Гол Пике принёс «Барселоне» победу над киевским «Динамо» в Лиге чемпионов

Каталонская «Барселона» переиграла на своём поле киевское «Динамо» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч на 36-й минуте забил Жерар Пике.

Таким образом, подопечные Рональда Кумана одержали первую победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Барселона» набрала три очка и поднялась на третье место в турнирной таблице группы E, а «Динамо» (1) опустилось на последнюю позицию в квартете.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов отпустить Рахима Стерлинга в «Барселону» за €80 млн.