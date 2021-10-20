Самолёт с хоккейной командой «Амур» совершил экстренную посадку в Набережных Челнах из-за сообщения о разгерметизации.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash Iptash.

По информации источника, внутри самолёта находилось 50 человек (восемь из них — экипаж). Никто не пострадал.

17 октября казанский «Ак Барс» в овертайме одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 3:2.

Ранее российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов стал лучшим игроком матча с «Колорадо Эвеланш».