Самолёт с хоккейной командой «Амур» совершил экстренную посадку в Набережных Челнах

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Самолёт с хоккейной командой «Амур» совершил экстренную посадку в Набережных Челнах из-за сообщения о разгерметизации.
Самолёт с хоккейной командой «Амур» совершил экстренную посадку в Набережных Челнах
  • © Хоккейный клуб «Амур»
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Об этом сообщил Telegram-канал Mash Iptash.

По информации источника, внутри самолёта находилось 50 человек (восемь из них — экипаж). Никто не пострадал.

17 октября казанский «Ак Барс» в овертайме одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 3:2.

Ранее российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов стал лучшим игроком матча с «Колорадо Эвеланш».

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