Источник: Тедеско отказался возглавить «Герту»

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско отказался возглавить берлинскую «Герту».
Источник: Тедеско отказался возглавить «Герту»
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По информации Sport Bild, Тедеско провёл встречу со спортивным директором «Герты» Фреди Бобичем в одном из отелей Берлина. Стороны обсудили возможное соглашение, но Тедеско отказался стать главным тренером берлинского клуба.

Напомним, что немецкий специалист возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. В минувшем сезоне он привёл команду к серебряным медалям чемпионата России.

Ранее бывший голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА с туринским «Ювентусом».

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