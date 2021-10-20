Источник: Тедеско отказался возглавить «Герту»
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По информации Sport Bild, Тедеско провёл встречу со спортивным директором «Герты» Фреди Бобичем в одном из отелей Берлина. Стороны обсудили возможное соглашение, но Тедеско отказался стать главным тренером берлинского клуба.
Напомним, что немецкий специалист возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. В минувшем сезоне он привёл команду к серебряным медалям чемпионата России.
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