Олимпийский огонь Игр-2022 прибыл в Пекин

Олимпийский огонь зимних Игр 2022 года прибыл в Пекин из Афин.

Огонь был зажжён 18 октября на традиционной церемонии освящения в Древней Олимпии в Западной Греции. 19 октября пламя передали организаторам Олимпиады-2022 на стадионе «Панафинаикос» в Афинах. На чартерном рейсе огонь прибыл в Пекин.

Скоро состоится церемония приветствия олимпийского огня на стадионе «Птичье гнездо» в Олимпийской башне столицы Китая.

Олимпиада в Пекине стартует 3 февраля 2022 года. Церемония закрытия Игр пройдёт 21 февраля 2022 года.

Ранее российский биатлонист Евгений Гараничев объяснил, почему пропустил чемпионат России.