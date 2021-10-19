Гараничев объяснил, почему пропустил чемпионат России

Известный российский биатлонист Евгений Гараничев рассказал, почему пропустил чемпионат страны.

«Я простудился. Поговорил со своим личным тренером Максимом Кугаевским, с Башкировым, и мы решили пропустить индивидуальную гонку, а потом уже определиться относительно остальных дистанций. Но состояние не улучшилось, и я уехал домой. Решил, что если не сумею выздороветь к сбору в Рамзау, то под удар попадёт вся дальнейшая подготовка. Если приехал в горы больной, ты уже не восстановишься, только усугубишь ситуацию», — сказал Гараничев RT.

Чемпионат России проходил с 23 по 26 сентября в Тюмени.

Ранее Гараничев рассказал, как оказался в группе Башкирова.