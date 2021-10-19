Гараничев рассказал, как оказался в группе Башкирова

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Российский биатлонист Евгений Гараничев рассказал, как начал тренироваться под руководством Сергея Башкирова.
Гараничев рассказал, как оказался в группе Башкирова
  • РИА Новости

«Разговор об этом у нас с тренерами заходил: мол, соберёмся по окончании сезона, всё обговорим. Но никакого продолжения не последовало. Мне просто сообщили, что я буду заниматься в группе Башкирова. Я подумал ещё: «А почему бы и нет?» Сергей сам бегал на лыжах, тренерский опыт у него тоже имеется, в том числе международный: он работал в Южной Корее, потом был наставником петербургской команды. Сейчас могу сказать, что Башкиров — очень думающий специалист, который, что немаловажно, сам катается вместе со спортсменами, выполняет аналогичные задания. Такой же в нашей бригаде Павел Максимов. Может с нами побегать, выполнить силовую тренировку, стабилизацию. Что-то подсказать по технике и стрельбе. Собственно, для нас это стимул лишний раз не халтурить», — сказал Гараничев в интервью RT.

Ранее Гараничев рассказал, как его жена отреагировала на мысли о завершении карьеры.

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